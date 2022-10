Tenía contrato en Boca y se rumoreaba que el club de la Ribera quería retenerlo. Sin embargo, poco antes de que se termine el vínculo, decidió irse. Lo habló con Juan Román Riquelme y ratificó su postura a pesar de la intención del vicepresidente de que siga en el equipo. Pero ahora se arrepiente de haber dado ese paso.

Mauro Zárate habló en ESPN de su etapa en el conjunto azul y oro y no dudó: "En Boca la pasé muy bien. Ahora me preguntás y me arrepiento de haberme ido. Obviamente me gustaría volver". Además, contó los detalles de cómo se dio su salida del plantel y el karma que vivió con las lesiones.

"Yo un par de meses antes hablo con Román porque tenía algo para ir a España. Se lo comento, le digo que es la única Liga que me falta, que me gustaría ir. Román me dice que no, que iba a jugar, 'confío mucho en vos'. Me quedé, arranqué a jugar y me empecé a lesionar", afirmó Mauro. Y agregó: "Yo nunca había tenido problemas de lesiones"

A Zárate le costó mucho atravesar cada lesión, sobre todo porque sentía que buscaba que no suceda. "Me cuidaba, incluso no manejaba el auto. Le dije a un sobrino que me acompañe, porque tenía una horita y cuarto de viaje. Lo veía a Carlitos que iba con el hermano y dije 'boludo no es'. Empecé a cuidarme en eso", relató. "Volvía, hacía un gol y me lesionaba. Pensé que era la cabeza, dije de salir un tiempo y ver qué pasa", se lamentó el delantero.

"Después hubo un cambio de técnico y no se dio lo de España. Fui al América Mineiro y me gustó la experiencia. En Boca pasé tres años y medio hermosos. Lo disfruté muchísimo", aseguró Mauro. Ahora le gustaría volver al club. ¿Hay chance de que el Consejo lo vaya a buscar de nuevo?