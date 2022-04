Luego de un jueves repleto de idas y vueltas, Sebastián Battaglia superó uno de sus días más difíciles como DT de Boca y resolvió su continuidad. Tras muchas especulaciones, el entrenador tuvo una reunión con el Consejo y dejó en claro que se siente fuerte para revertir el flojísimo presente futbolístico que muestra su equipo.

El ídolo fue claro a la hora de manifestar su postura, expresando que si lo quieren fuera deberán echarlo. Con dos partidos clave en el horizonte, la dirigencia le dio la derecha al director técnico y continuará en su cargo. Tras la reunión, llegó la hora de hablar con el plantel, que esperó al inicio de la práctica para conocer la decisión.

Martín Arévalo, en ESPN F10, reveló las palabras que le dio Battaglia a sus jugadores. "Muchachos, no me voy ni renuncio. Si me quieren sacar me van a tener que sacar con los pies para adelante o a los empujones", aseguró el entrenador minutos después de hablar con el Consejo.

Por último, hubo un mensaje contundente para respaldar a su grupo: "Los banco a muerte. Estoy espalda con espalda con todos ustedes. Esto lo sacamos adelante juntos". Ahora será el plantel quien deberá mostrar ese apoyo dentro del campo de juego.