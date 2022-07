Al principio del mercado de pases, toda la ilusión del consejo de fútbol de Boca estaba centrada en una refuerzo de jerarquía mundial: Arturo Vidal. Finalmente la operación para la llegada del chileno no se concretó y el mediocampista acordó su arribo al Flamengo de Brasil. Pero la chance de que llegue una estrella internacional se mantiene: ¿se dará lo de Edinson Cavani?

Pasaron varias semanas desde que el delantero se desvinculó del Manchester United de Inglaterra y aún no pudo asegurar su futuro para la temporada que se viene. Las opciones europeas no son tan firmes y por eso toma fuerza para él la posibilidad de regresar a Sudamérica. Y una frase desde el entorno genera una ilusión gigante en el Xeneize.

El periodista Luis Fregossi reveló qué le dijeron desde el entorno del futbolista: "El año pasado yo no estaba de acuerdo. Era mi opinion, pero ahora puede ser buen momento". "Esto nos cuenta la gente que maneja el destino deportivo de Cavani. La posibilidad de su llegada toma forma", mencionó el cronista.

Pero eso no es todo, porque también hay otra frase que le sube la expectativa al tema. "La intención no es venir hasta fin de año nada más. Su idea es quedarse definitivamente en Sudamérica. 'Quiere ayudar a ganar la Copa Libertadores', me cuentan desde su entorno. Es la primera vez que toda la familia (incluido su representante) están de acuerdo", comentó Fregossi. ¿Se dará el pase?