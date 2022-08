Las últimas semanas en Boca no han sido fáciles. Es que luego de la eliminación ante Corinthians en octavos de final de la Copa Libertadores, el Xeneize entró en un terreno de irregularidad futbolística e institucional, ya que no solo los resultados de la mano de Hugo Ibarra no acompañan, sino que se dieron una serie de conflictos que no ayudaron a mejorar el contexto dentro de la cancha.

El más reciente de ellos es el caso de la negativa en la negociación por la mejora del contrato de Agustín Rossi, donde las amplias diferencias entre lo pretendido por el arquero y lo ofrecido por Boca pusieron fin a las charlas de manera abrupta y sin los mejores términos, ya que el pasado martes tanto desde el club como desde el entorno del jugador manifestaron enojo por la situación dada.

Por eso, luego de la última reunión y las consecuencias que trajo el cierre de las negociaciones de esa forma, en Boca no descartaban que Agustín Rossi saliera del once inicial y no ataje ante Platense el próximo fin de semana en La Bombonera, aunque luego esto terminó por darse de manera adversa, confirmándose que el arquero contra el Calamar este sábado sería el propio Rossi. Pero, así y todo, hubo un sorpresivo cambio en el equipo que esta tarde hizo la práctica formal en el Alberto J. Armando debido a que Frank Fabra salió del esquema planteado por Hugo Ibarra y en su lugar estuvo Agustín Sández.

Respecto a lo que fue la goleada en contra ante Patronato el pasado domingo en Paraná, esta variante fue la única que se preparó este miércoles y horas después de la sorpresiva modificación, se conoció el verdadero motivo del porqué Fabra no sería titular ante Platense. Es que primeramente, el colombiano es de los futbolistas xeneizes con menor descanso este semestre, por lo que le darían un lógico descanso teniendo en cuenta la seguidilla de partidos que se le vienen a Boca. Pero hay más...

Frank Fabra además es uno de los integrantes de la delegación de la Ribera que posee cuatro amarillas en la Liga Profesional, y sabiendo que la próxima fecha será el clásico contra Racing, en Boca no quieren arriesgarse a no tener una pieza clave como él en uno de los partidos más importantes que le quedan al Xeneize de acá a fin de año. De esta forma, estando ausente ante Platense, Fabra llegará descansado al duelo con Agropecuario de la próxima semana y sin la suspensión en su espalda para el cotejo contra la Academia.