Nicolás Orsini llegó a Boca a mediados del 2021, en un mercado de pases donde el Consejo de Fútbol decidió apostar por jugadores del medio local. De movida tuvo minutos y jugó varios partidos al hilo, incluso la serie de octavos de final de Copa Libertadores contra Atlético Mineiro. Sin embargo, luego sufrió lesiones y bajó su nivel.

Durante muchos encuentros, el atacante quedó afuera de la convocatoria por distintas dolencias. Y cuando tuvo la oportunidad de jugar no terminó de convencer a la gente con su rendimiento. En total disputó 32 encuentros oficiales en el Xeneize y marcó tres goles.

¿Puede irse en este verano? El periodista Augusto César informó en "ESPN F12" que hay un interés desde el exterior. "Sé que hay alguna oferta de préstamo por Orsini dando vueltas. Pero la idea del Consejo de Fútbol es la misma: resolver quiénes llegan primero y después ver quiénes se van", indicó.



"La oferta de préstamo por Orsini es de la MLS", agregó el cronista. Pero luego aclaró: "Boca quiere saber primero con quiénes va contar y después desprenderse. Como hizo siempre. Y me parece lógico: no podés sacar a alguien de un puesto y por ahí después no traer a nadie. Me parece que van a volver a hacer lo que han hecho en todos estos mercados de pases". ¿Se va o se queda?