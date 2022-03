El inicio de la semana para el Mundo Boca estuvo envuelto en un escándalo. Durante la práctica matutina del lunes, Agustín Almendra tuvo un altercado con Sebastián Battaglia a raíz de una decisión táctica del DT previo al choque de Copa Argentina contra Central Córdoba de Rosario y, como consecuencia, el juvenil fue apartado del plantel y hoy se presentó a entrenar con la nómina de Reserva. En cuanto a Alan Varela, aún no hay precisiones al respecto pero todo indica que un problema disciplinario también lo dejó afuera del primer equipo.

Luego de una jornada de caos, el DT del Xeneize no esquivó los micrófonos previo al viaje de la delegación a Córdoba y rompió el silencio para detallar lo sucedido con los dos futbolistas que hoy no se entrenan a la par del grupo. "Fueron dos actos de indisciplina diferentes. Es una decision que me corresponde tomarla, el club tiene reglas y hay que cumplirlas. Tendrán que hacerse cargo de las cosas que hicieron", sentenció el entrandor de manera contundente.

El caso más rimbombante fue el del oriundo de San Francisco Solano, por ello Sebastián se encargó de contarlo a grandes rasgos. "No entraré en detalles. Es una indisciplina que es complicada. Los queremos ayudar y estamos a disposición, pero hay límites para acompañarlo y hay cosas que se van de la banquina. Vamos sobre un carril, el que quiera estar, bienvenido sea", señaló.

No es la primera vez que Almendra y Varela tienen algún tipo de cruce con Battaglia, por ello el "León" habló del apoyo que tuvo el club con los futbolistas implicados en los problemas de indisciplina y lo relacionó con su pasado como jugador de Boca. "Tratamos de ayudar a los chicos. A mi me ha tocado y sé lo que es este mundo, nadie me lo tiene que explicar. Como Cuerpo Técnico y como club tenemos reglas que cumplir. Hay que hacerse cargo de las cosas que uno hace", volvió a repetir el DT para no dejar lugar a dudas.

Mucho se habló de la reacción del vestuario ante lo sucedido, donde trascendió el apoyo total hacia el entrenador del Xeneize. "Fui claro con todo el plantel con las reglas a cumplir. El que quiera sumarse, bienvenido sea, el que no, tendrá sus consecuencias. Es la realidad. Bajamos una línea y fuimos claro en lo que hablamos. Desde ahí, cada uno elige su camino", expresó el 17 veces campeón con el club de La Ribera. En Boca ya hay una decisión tomada y el DT lo dejó claro.