No fueron días sencillos para Boca y puntualmente para Sebastián Battaglia. Luego de que su cargo tambalee durante unas horas, el DT dio vuelta la página y dirigió la práctica pensando en Central Córdoba. El Xeneize está necesitado de un triunfo y de mostrar una imagen futbolística diferente.

Durante la semana se especulaba con que varios titulares descansen pensando en Corinthians (martes). Sin embargo, el entrenamiento de hoy dejó varias sorpresas y entre ellas está la presencia de varios titulares en el equipo. El entrenador sabe que debe ganar a toda costa y apostará por sus mejores hombres.

En defensa, el único que descansa es Frank Fabra. La línea de fondo contará con el regreso de Luis Advíncula, acompañando a Gabriel Aranda, Marcos Rojo y Agustín Sández. En el mediocampo aparecen más novedades, con el regreso a la titularidad de Óscar Romero y Diego González, que completaran la mitad de la cancha junto a Pol Fernández.

La delantera no se quiso quedar atrás y el tridente tendrá el importante regreso de Eduardo Salvio, que aún no sumó minutos desde el episodio -con denuncia incluída- con su ex esposa. Junto a el Toto estarán Sebastián Villa y Darío Benedetto.

+ El XI que se perfila para enfrentar a Central Córdoba

Javier García; Luis Advíncula, Gabriel Aranda, Marcos Rojo, Agustín Sández; Diego González, Pol Fernández, Óscar Romero; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Sebastián Villa.