En la antesala al partido con Independiente, Boca ya había confirmado que no iba a estar presente Óscar Romero, ya que todavía no está al 100% desde lo físico, por lo que Battaglia no quiere arriesgarlo. Pero minutos antes del partido en Avellaneda, el DT se encargó de prescindir de un futbolista muy mimado por él.

Para el cuerpo técnico del Xeneize, como así también para el Consejo de Fútbol, es muy importante el desempeño fuera de las canchas. Tal es así que, si las normas que establecen no son cumplidas, los futbolistas pueden perder su lugar.

Venía de una lesión en el tobillo, estaba recuperado e iba a integrar el banco de suplentes en el clásico. Sin embargo, hubo una falta de conducta que cambió todos los planes. ¿Qué fue lo que hizo Agustín Almendra? El mediocampista de Boca fue filmado, junto a unos amigos, además de Marcos Rojo y Gastón Ávila, jugando al fútbol. Pero eso no fue todo.

Como el video se viralizó, y en las últimas horas se sumó una foto dentro de la concentración, según la información del periodista Martín Lemos en Somos Boca, a Battaglia y compañía no le gustó para nada la actitud del mediocampista. De hecho, durante los entrenamientos hubo una charla para que no abusaran del uso de las redes sociales.