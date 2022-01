Surgió en las inferiores de Boca, fue multicampeón y se comparó con Zeballos: "Me siento identificado"

Exequiel Zeballos logró, en muy poco tiempo, cautivar a todo el mundo Boca. El extremo desplegó toda su calidad en la Reserva y así se ganó una oportunidad en la Primera División. Y ahora, después de una gran pretemporada, tiene serias chances de jugar como titular en este primer semestre del 2022.

El "Changuito" logró la admiración de todos, entre ellos un exfutbolista que tiene un perfil similar, en lo futbolístico y en la historia. Surgió en las inferiores y se destacó por su habilidad para la gambeta. Logró ser multicampeón y ahora es muy bien recordado por los hinchas. ¿Se parecen?

En una charla con el Diario Olé, Franco Cángele contó por qué se ve reflejado en Exequiel: "Me siento identificado con Zeballos, porque me gusta como juega, ocupa una posición que yo ocupaba. Es encarador, es hábil, tiene buena pegada. De alguna manera yo hacía algo parecido, me siento identificado además de que también es de la cantera. Ojalá le vaya muy bien".

¿Qué consejo le daría Franco a Zeballos? "Le diría que sea súper profesional, que esta carrera parece larga cuando sos joven pero es corta y los años pasan rápido. Que sea dedicado, que se apoye en personas que lo puedan ayudar bien, que cuide la cabeza y así, solas le van a llegar las buenas", respondió. Y aseguró: "Que disfrute también del momento que está pasando y que lo logre sostener en el tiempo va a hacer que pueda tener una muy buena carrera".