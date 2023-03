La derrota de Boca ante Instituto no dejó un buen augurio entre los hinchas, quienes se fueron de La Bombonera entre repudios y silbidos para los jugadores dirigidos por Hugo Ibarra. Claro, se transformó en la segunda caída consecutiva.

Hubo muchísimas críticas para los futbolistas boquenses, quienes no vienen teniendo un buen rendimiento, y por eso mismo el entrenador formoseño analizó algunas modificaciones para enfrentar a los cordobeses. Pero tampoco no le dieron grandes resultados.

A lo largo de las últimas semanas, las críticas para con Sebastián Villa también se hicieron sentir, sobre todo porque en la previa al encuentro ante Banfield se viralizó un video suyo en una fiesta nocturna. Y si bien ahora no se confirmó que haya sido el colombiano, todos los caminos conducen a que después de la derrota del fin de semana, repitió su actividad. Así lo dejó entrever el periodista Pablo Carroza.

Por medio de su cuenta de Twitter, el especialista en internas de barras bravas, aseveró que "el jugador de Boca que se fue de joda luego de la caída ante Instituto y zafó por 5 minutos de que lo agarrara la hinchada. No es argentino. Igual no sé para que me hago el misterioso si es obvio. Hace tiempo debieron haberle rescindido el contrato. Tiene soda en la cabeza". Rápidamente, hubo una catarata de comentarios que cuestionaban al ex Deportes Tolima, a quien declararon 'culpable' de la situación descripta.

No es el primer caso extrafutbolístico que posee el colombiano, quien ha recibido varias denuncias por Violencia de Género y que deberá afrontar un juicio oral por la denuncia que radicó Daniela Cortés, a mediados de 2020, y ahora tendrá que presentarse ante la Justicia los días 17, 18 y 19 de abril para afrontar lo que podría ser una pena de hasta seis años de prisión.