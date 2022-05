Tras la victoria de Boca, Villa subió otro mensaje en Instagram: "Sé que me irá mejor"

Fue un partido especial para Sebastián Villa. El futbolista de Boca fue titular ante Racing a pesar de la denuncia que recibió el viernes por "violación e intento de homicidio" y celebró como nadie el pase a la final de la Copa de la Liga. Luego del encuentro, se mostró activo en sus redes sociales.

La primera publicación que hizo el delantero fue una foto junto a sus compatriotas Frank Fabra y Jorman Campuzano en el vestuario del estadio de Lanús. Allí escribió el siguiente mensaje: "Al final Dios nunca me abandona. Vamos por otro título más".

Pero luego compartió una foto suya durante el partido y de fondo musical le puso el tema "Hope" de Madiel Lara. La letra es clara: "Si ayer yo me caí, hoy me levanté, yo seguiré en la vida como un tren. Quien fracasa es aquel que no se pone en pie... Yo soy del club del que deposita la confianza en Jesús. Tranquilo, recibo de la vida cualquier menú porque yo sé que después de cada noche viene la luz".

En la siguiente histioria, Villa reposteó el mensaje de un amigo y la canción elegida fue una de Myke Towers: "Dicen que la vida cambia después del primer melón, estoy brillando sin tener que usar cadena ni reloj. Le agradezco a Dios que de todo lo malo me alejó, dicen ni que me va bien, pero sé que me irá mejor".