Boca venció a Sarmiento por 2-0 y se acomodó en la Liga Profesional y la tabla anual. El objetivo de clasificar a la Copa Libertadores 2022 está más cerca. A pocas semanas para el cierre del año, todos se preguntan qué pasará con Sebastián Battaglia.

De momento no hay precisiones sobre el futuro del director técnico. Su contrato es hasta diciembre y el consejo de fútbol deberá decidir si lo renueva o no cuando termine la competencia. Por ahora no hay nada dicho y la continuidad del "León" no está asegurada.

¿Qué dijo Battaglia al respecto? "Como ya dije varias veces, a nosotros nos tocó agarrar en un momento difícil del equipo, hemos sumado muchos puntos, estamos en una final, hoy por hoy también estamos dentro de la Libertadores por la tabla general... Y queremos cumplir los objetivos, no me puse a pensar lo que pueda pasar en diciembre", sostuvo.

"Y sí , Boca es mi casa, y voy a querer que logre la mayor cantidad de puntos posibles de acá a diciembre. Y, la misma respuesta, veremos qué pasa en diciembre", aseguró el ídolo. Además, se refirió a Edwin Cardona, quien atraviesa una situación similar: "Estoy contento por lo que está haciendo Edwin adentro de la cancha, no me puse a pensar qué pasará en diciembre. Es un jugador importante, de jerarquía, pero no depende de mí".