Boca buscará volver a la senda de la victoria cuando, este sábado, enfrente a Talleres en Córdoba. Después de lo que fue la igualdad ante Central Córdoba en La Bombonera, los dirigidos por Hugo Ibarra intentarán mejorar en cuanto al rendimiento para que no sea una constante a lo que se vio en la última Liga Profesional.

A pesar de que el entrenador todavía no tiene confirmado el equipo que saltará al campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes, en su cabeza ronda la idea de repetir a gran parte de aquellos que fueron titulares frente a los santiagueños. Y es algo que cayó muy mal entre los hinchas que conocieron a la posible alineación a través de Bolavip Argentina.

Pero así como hubo un gran enojo por parte de los fanáticos que podrán ingresar al viejo Chateau Carreras, ya que la seguridad de Córdoba aprobó la presencia del público visitante y desde Talleres pusieron a la venta un total de 11 mil entradas, Ibarra tomó una drástica decisión para con algunos futbolistas. Claramente, llamó la atención de propios y extraños.

Durante las últimas horas, el periodista Diego Monroig dio a conocer el pensamiento del Negro, quien ya no tiene paciencia con las actuaciones de varios jugadores que son muy importantes para el plantel. "Será la última chance para algunos titulares", aseveró el cronista de ESPN, que luego amplió y exclamó que los apuntados son Luis Advíncula, Guillermo Fernández, Nicolás Orsini y Juan Ramírez.

Como el campeonato local recién comienza, Hugo Ibarra no tiene problema alguno en realizar las modificaciones, algo que no quiso hacer sobre el final del último certamen que conquistaron los de La Ribera. Incluso, el jornalista manifestó que, en el caso de que Pol Fernández, Advíncula, Ramírez y Orsini no tengan una buena performance contra Talleres, para el choque ante Platense se tendrán que sentar en el banco de suplentes.