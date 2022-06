La situación judicial de Sebastián Villa pasó a tener un agravante más. Este viernes se sumó una nueva denuncia contra el futbolista de Boca por abuso sexual. Así lo informó el periodista Mauro Szeta a través de Twitter: "Sebastián Villa suma una nueva denuncia por abuso sexual. La nueva denunciante termino de declarar ante la fiscal Vanesa González en Esteban Echeverría".

Vale el repaso: la primera acusación que recibió Villa fue en 2020 de parte de su expareja, Daniela Cortés, por violencia de género. Y la segunda se dio hace ya algunos meses, por un hecho ocurrido a mediados del 2021, de parte de Tamara Doldan. Pero este viernes apareció un testimonio por el caso Doldan que agrava la acusación al delantero.

"Yo le pregunté a Tamara dónde estaba mi amiga. Y ella me contesta que estaba en la pieza con Villa. Fui y me metí y estaba Vikingo (el hombre de seguridad del jugador). Le insistí para que la llamara. Cuando abrí la puerta, la veo salir y tenía los ojos llorosos", dice el relato que quedó asentado en la nueva denuncia en la fiscalía de Esteban Echeverría.

"Cuando salimos, vamos al comedor y empezamos a pelear con mi amiga. Ella me estaba llamando porque quería salir de la pieza. En principio iban a tener relaciones. Hasta que ella le dice que se ponga un preservativo y él no quería", continuó la testigo. Y aseguró: "Cuando ella sale de la pieza, le recrimina a Vikingo: '¿Por qué no me abrís?'. Y él responde: 'Vos ya sabés que yo no los puedo interrumpir'".