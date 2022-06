No son horas sencillas para el mundo Boca. Después de que estallara una nueva interna dentro del plantel por la ausencia de Darío Benedetto y Marcos Rojo en la nómina de convocados para el choque de Copa Argentina ante Ferro, solicitaron la detención de Sebastián Villa.

A menos de una semana de que el delantero colombiano fuera sometido a una pericia psiquiátrica tras ser imputado por violación e intento de homicidio, la fiscal que lleva adelante el caso, Vanesa González, analizó toda la situación y realizó el pedido formal.

Cuando restan menos de 24 horas para que el Xeneize se enfrente a Ferro por el certamen federal, la solicitud de la fiscal quedará en manos del Juzgado de Garantías N° 2 de Lomas de Zamora, cuyo encargado es Javier Leandro Maffucci Moore. De esta manera, es una incógnita si Sebastián Battaglia podrá utilizarlo ante el elenco de Caballito.

Los resultados de las pericias a Villa determinaron que "no presenta patología psiquiátrica o trastornos mentales. No padece ninguna enfermedad o trastorno mental que implique alguna perturbación en el grado de consciencia o afectación de la autocrítica y heterocrítica en el momento de la entrevista", como así tampoco "no resulta peligroso para sí o para terceros en forma inminente, puede comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones".

Además, el periodista especializado en policiales, Mauro Szeta, explicó que "en su pedido, la fiscal refiere al poder económico del futbolista Villa como un elemento que le permitiría sustraerse del proceso penal, estando en libertad, en contraposición a la vulnerabilidad de la víctima". ¿Qué es lo que quiere evitar la fiscal? Que el delantero abandone el país por el simple hecho de tener un buen poder adquisitivo.