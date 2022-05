Si había un partido que ningún hincha de Boca quería perderse era el del último jueves. Último encuentro del semestre, equipo recientemente campeón y una noche de Copa Libertadores donde debía ganar para clasificar. El 1 a 0 final terminó transformando la noche en otra jornada mágica en La Bombonera.

Es por eso que hay un simpatizante que estará siempre agradecido. Ehiner Arias, futbolero colombiano que estaba por cuestiones laborales en Buenos Aires, quería ir a la cancha del Xeneize y no tuvo mejor idea que escribirle a Frank Fabra. El lateral izquierdo logró comprarle el sueño.

"Primero que todo, ¡qué golazo tan hijue....! Segundo, afortunadamente el trabajo me trajo a conocer Buenos Aires y me encantaría ir a ver a Boca en La Bombonera, pero está imposible conseguir entrada. Ayúdame", escribió Ehiner. Luego de varias insistencias, el zurdo contestó: "Dale crack, mañana me escribes y te digo cómo haces por la entrada, que solo tendré una".

Fabra hizo la gestión, consiguió la entrada e invitó a su compatriota a retirarla en el Hotel Intercontinental, donde todo el plantel concentraba. Si bien no pudo dársela personalmente porque no los dejaban bajar, el muchacho estuvo más que agradecido: fue a un local de deportes, se compró la camiseta y le estampó nombre y número de Fabra. ¡Y qué partido le tocó!

+ La conversación