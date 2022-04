Fue una jornada especial para Sebastián Battaglia. El director técnico de Boca vivió con mucha intensidad el encuentro frente a Vélez, en Liniers. Su equipo tuvo un flojo primer tiempo pero mejoró mucho en el complemento y hasta pudo ganarlo, pero todo terminó en un empate sin goles.

"En el primer tiempo luchamos, intentamos jugar, no del todo bien. En el segundo mejoramos mucho y nos vamos conformes, hicieron un segundo tiempo muy bueno, también teníamos muchos juveniles", destacó el DT. Y agregó: "Boca en todo momento intentó ganar el partido, pensó en el arco de enfrente, tuvimos situaciones para ganarlo, termina en empate pero disconforme no me voy".

Battaglia, además, fue el protagonista de un momento que generó mucha repercusión. El video se hizo viral en las redes sociales durante este domingo: el entrenador cruzó a un plateísta de Vélez que lo insultó. Todo sucedió minutos antes del arranque del segundo tiempo, cuando el DT salió del túnel de vestuarios y se encaminó hacia el banco de suplentes.

Al escuchar un insulto de parte de una voz juvenil, el técnico levantó la mirada hacia la platea y le preguntó a un nene: "¿Cuántos años tenés?". "Catorce", le respondió el joven. "¿Catorce? No te contagies de los más grandes", mencionó Battaglia, ante la mirada de los hinchas de Vélez.