Boca cambió de DT, pero no de funcionamiento. Mariano Herrón no pudo corregir los defectos del ciclo Ibarra, ante la lógica falta de tiempo para trabajar, y Jorge Almirón deberá ser el encargado de cambiarle la cara al equipo. Lo sucedido ante Colón en La Bombonera durante este domingo no es más que una señal de alerta para lo que viene.

El Xeneize pagó caro los errores en defensa y las desatenciones quedaron a la vista en el primer minuto de juego: Wanchope Ábila anticipó dentro del área y definió con lo justo para abrir el marcador. Luego, después de intentarlo mucho, llegó el empate del club de La Ribera en el horizonte de la segunda etapa.

No obstante, la "alegría" duró poco. Con el equipo volcado en ataque, Boca volvió a dejar espacios en el fondo y Colón se frotó las manos: falta de marca en el carril derecho por parte de Luis Advíncula y gol agónico de Andrew Teuten para que el equipo de Pipo Gorosito se lleve sus primeros tres puntos del 2023.

La cara de Juan Román Riquelme desde el palco no necesita de mucha descripción. El vicepresidente esbozó una leve sonrisa, incrédulo por lo que acontecía en el Alberto J. Armando, y continuó con la ronda de mates mientras el equipo intentaba empatar el encuentro. Un curioso gesto en un conexto negativo para el Xeneize.