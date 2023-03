Boca y Defensa y Justicia protagonizaron en La Bombonera uno de los mejores partidos del Torneo LPF 2023. Sin embargo, injustamente, el resultado final no tuvo goles y ambos equipos repartieron puntos pese a la enorme cantidad de disparos que realizaron para intentar llevarse la victoria.

Igual, ojo. Que haya habido muchos remates no significa que ambos equipos hayan jugado bien. De hecho, el funcionamiento del Xeneize volvió a bajar luego de varias victorias consecutivas y el rendimiento de algunos jugadores no convenció a la hinchada. Sin embargo, un futbolista en particular despertó la bronca de la tribuna en el Alberto J. Armando.

A falta de cinco minutos para entrar al tiempo adicionado, Hugo Ibarra decidió sacar a Sebastián Villa y una lluvia de silbidos se hizo presente en La Bombonera mientras el colombiano trotaba hacia el banco de suplentes. El delantero permaneció en cancha casi todo el encuentro, pero no se lo vio fino a la hora de decidir en la zona de definiciones.

Curiosamente, el cafetero había sido homenajeado por el club en la previa al duelo contra el Halcón por llegar a los 150 partidos con la camiseta de Boca. Sin embargo, poco sirvió para generar un vínculo con la hinchada que reprobó su actuación en el 0-0 contra Defensa y Justicia.