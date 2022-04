El panorama en Boca está más complicado que nunca: el empate ante Godoy Cruz, que podría haber sido derrota si no fuese por Javier García, sumó un nuevo resultado negativo en La Bombonera y el Xeneize aún no ha podido ganar de local en la Copa de la Liga Profesional. Sebastián Battaglia, el principal apuntado por el rendimiento del equipo, se encuentra en la cuerda floja.

La imagen que dejó anoche el Alberto J. Armando no se veía desde hace mucho tiempo. Una parcialidad de la hinchada se descargó furiosamente con varios cantitos en contra de los jugadores, mientras que otros sectores intentaron apagar las llamas con canciones de aliento mientras el partido consumía sus minutos.

El tenso clima que se vivió en la cancha de Boca se agravó cuando, en la popular sur baja, se desató una verdadera batalla campal entre algunos simpatizantes cuando el choque contra el Tomba estaba a punto de finalizar. Piñas, empujones y gritos fueron captados por otros hinchas que vigilaban la situación desde otro sector.

El presente del club de La Ribera no es el mejor y el grito de la gente no necesita de más explicación para entender el ida y vuelta que tienen los hinchas con el equipo que actualmente dirige Sebastián Battaglia. Post-partido, las declaraciones de los simpatizantes que salían de La Bombonera coincidieron, en su mayoría, que el DT no va más. Horas decisivas.