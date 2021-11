En el fútbol argentino siempre se da una tendencia: cuando un jugador se destaca por sobre los demás, Boca y/o River se interesan en él. Muchos de esos casos terminan con final feliz para uno de los dos clubes y para el futbolista, pero otros son simplemente negociaciones que no llegan a buen puerto.

Esta es la historia de un jugador argentino que la rompió en su club hace algunos años y por eso el Xeneize y el Millonario lo buscaron. Sin embargo, prefirió pasar al fútbol europeo. Ahora quedó libre en su club y surge el interrogante: ¿volverá al fútbol local?

El protagonista es Walter Montoya. En 2017, cuando se convirtió en la gran figura de Rosario Central, los dos clubes más grandes del país lo quisieron. Pero él optó por irse al Sevilla de España, donde no pudo jugar mucho.

En 2018 pasó al Cruz Azul de México y luego estuvo en Gremio de Brasil y Racing. Tras su vuelta al equipo mexicano, ahora trascendió que en diciembre se termina su contrato y quedará libre.

¿Podría volver a Argentina? Hace un tiempo, Montoya habló en Radio Colonia y sostuvo: "No sé qué le diría a Boca y River si me vienen a buscar ahora. No me quedó ninguna espina y creo que elegí bien en ese momento irme a España. En su momento estuve más cerca para llegar a River".