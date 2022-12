Zambrano rompió el silencio y no dio vueltas sobre su salida: "Fue totalmente raro"

El 2022 de Boca cierra con un nuevo conflicto en el plantel: Carlos Zambrano discutió con Hugo Ibarra y el DT decidió apartarlo del plantel. Horas más tarde, el jugador y el Consejo de Fútbol resolvieron la rescisión del contrato, por lo que el peruano ya no pertenece al club de La Ribera a partir de ahora.

Lo que ocurrió durante la pretemporada no es novedad, ya que el zaguero también protagonizo diversos casos de indisciplina a lo largo de su estadía en el Xeneize. Sin embargo, la situación evidentemente no dio para más y las partes decidieron lo mejor para todos. Ahora, contando la lesión de Marcos Rojo, Boca debe afrontar el próximo semestre sin la dupla central que lo sacó campeón.

El silencio de Zambrano duró apenas unas horas, ya que tomó contacto con la prensa a minutos de haber aterrizado en Perú para pasar Año Nuevo con su familia. Las preguntas fueron directamente sobre el escándalo en Boca y el central confesó no haberla visto venir. "Fue totalmente raro, sinceramente. No me esperaba nada de lo que pasó, pero son cosas que pasan en el fútbol", declaró en primera instancia.

Luego, el referente de la Bicolor dejó en claro que, pese al incidente, con las autoridades de Boca las cosas quedaron bien. "Terminamos en buenos términos. Rompimos contrato mutuamente. Creo que me voy tranquilo, siempre fui leal y directo. Lo positivo es que me voy como campeón", cerró. Una etapa finalizada.