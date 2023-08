Boca no se baja del mercado de pases: ahora va por un destacado defensor del fútbol argentino

Cuando algunos esperaban un mercado de pases relativamente tranquilo, Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme no perdieron el tiempo y demostraron que la obsesión de Boca Juniors es alzarse con el título en la Copa Libertadores de América.

En ese contexto, el equipo comandado por Jorge Almirón ya finiquitó nada más ni nada menos que cinco desembarcos: los de Lucas Janson, Lucas Blondel, Marcelo Saracchi, Edinson Cavani y Ezequiel Bullaude. Pero, lejos de conformarse, va por más.

Por ello es que el equipo que enfrentará a Nacional de Montevideo por los octavos de final del mencionado certamen doméstico no deja de moverse en torno a la ventana de transferencias. Y en las últimas horas volvió a avanzar por un defensor central.

Es de público conocimiento que Boca sigue necesitando un refuerzo de jerarquía en la zona central de la última línea y todos los cañones volvieron a apuntar hacia la figura de Lautaro Giannetti, futbolista de 29 años de edad que defiende la camiseta de Vélez Sarsfield.

No es un detalle menor que el marcador central está muy identificado con el Fortín del barrio porteño de Liniers y no tiene grandes intenciones de marcharse, menos en este delicado momento de club. De todas maneras, desde Boca no piensan bajar los brazos.

+ ¿Dónde ver los partidos de Boca Juniors en vivo?

Los encuentros de Boca Juniors en la Copa Libertadores de América se pueden disfrutar en vivo por la plataforma Star+.

+ Mercado de pases de Boca Juniors 2023: refuerzos, bajas, rumores y últimas novedades: