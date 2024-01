Boca negocia por Carlos Palacios como el volante ofensivo que pretende sumar al plantel actual. Es que luego de haber cerrado a Cristian Lema y Kevin Zenón como refuerzos, el siguiente paso para el Xeneize radica en la incorporación de un mediocampista creativo y veloz, que también pueda jugar como extremo si se lo necesita. Por eso, el chileno de 23 años emerge como alternativa para sumarse al equipo de Diego Martínez.

En este contexto, mientras Boca ya tiene entabladas negociaciones con Palacios, el propio futbolista rompió el silencio acerca de la situación y dejó clara su postura.

Luego del último amistoso de la Serie Río de la Plata que enfrentó al Colo Colo con Liverpool de Uruguay, en donde Carlos Palacios disputó los 90 minutos y su equipo, dirigido por Jorge Almirón, ganó por 4 a 3, el ex Inter de Porto Alegre y Vasco da Gama se refirió al interés y la oferta de Boca, siendo contundente.

“Hay algo concreto. No tengo mucho para hablar, lo está viendo mi representante con los dirigentes, quiero que sea lo mejor para todos y para mi“, comenzó Palacios. Sin vueltas, continuó: “Estoy al tanto del tema, me pidieron mi opinión pero te repito, que se dé lo mejor para todos. No hay plazos, lo están trabajando, yo hoy estoy concentrado en jugar en Colo Colo. Mientras tanto, que lo vean los que correspondan“. De esta manera, la “Joya” se mantuvo al margen de las negociaciones, pero reconoció la existencia de ellas. Sin embargo, las mismas no son sencillas para Boca.

Las complejas negociaciones entre Boca, Colo Colo y Vasco da Gama por Carlos Palacios

El pase de Carlos Palacios pertenece a Vasco da Gama, pero fue cedido a Colo Colo en 2023 hasta mediados de 2024. El medio Diario Xeneize reveló que el conjunto que ahora dirige Jorge Almirón adquirió el 20% del pase debido a que se cumplió uno de los objetivos que se habían fijado por Palacios, por lo que Boca deberá negociar con ambos clubes para destrabar su pase y que se convierta en el refuerzo que pretenden para sumar al plantel actual.

Cabe destacar que el volante de 23 años tiene una cotización de casi 2 millones de euros según Transfermarkt, y la negociación debe resolverse rápidamente, ya que este viernes 26 de enero se cierra el mercado de pases. Tras esta fecha, solo se podrán incorporar agentes libres o entablarse negociaciones si se vende un futbolista al exterior. Por lo tanto, el arribo de Carlos Palacios a Boca dependerá de lo rápido que se muevan en el Xeneize con los clubes dueños de su pase.

¿Qué dicen desde Chile sobre el pase de Palacios?

Aníbal Mosa, director de Blanco y Negro (empresa que gestiona a Colo Colo) sentenció: “A Carlos Palacios le seduce la idea de jugar en Boca. Vamos a hacer todo lo posible para que siga en Colo Colo. Hablé con Palacios. Quiero que siga. Tomamos contacto con su representante y esperamos oficializar su continuidad en Colo Colo“.

La temporada de Palacios en Colo Colo

El surgido en Unión Española disputó 35 partidos en 2023 con la camiseta de Colo Colo, en donde convirtió 13 goles y dio 5 asistencias. Además, se consagró campeón de la Copa de Chile. En la última temporada, Palacios enfrentó a Boca cuando se vieron las caras ante el Cacique. Allí, el mediapunta se fue expulsado luego de una dura infracción contra Valentín Barco en el partido que se disputó en Chile. En La Bombonera no estuvo disponible por la suspensión.