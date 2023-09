No solo en lo futbolístico es un fin de año cargado en el mundo Boca, en el que tiene la llave contra Palmeiras por Copa Libertadores como el gran objetivo, sino que también lo es en el plano político, ya que se celebrarán las elecciones presidenciales en el club.

Uno de los candidatos desde la oposición para competir con Juan Román Riquelme, es Andrés Ibarra, quien entre sus proyectos tiene la ampliación de La Bombonera, y en las últimas horas criticó al actual vicepresidente del Xeneize por sus dichos sobre el estadio.

“No hay que prometer cosas que no se pueden cumplir. No sé si se puede remodelar, no estudié para eso”, había dicho Riquelme al ser consultado sobre la posibilidad de extender la capacidad de La Bombonera, y sobre esto, Ibarra hizo una fuerte acusación en diálogo con Radio Late 93.1.

“Me llamó la atención lo que dijo porque pertenece al mismo equipo de gobierno que hoy está administrando a Boca. La fórmula que se presentó en 2019 proponía llevar adelante el proyecto de la Bombonera 360. Entonces, si el vicepresidente segundo declara que no lo estudiaron, quiere decir que se pasaron por algún lado las promesas electorales. Le faltaron el respeto al socio”, tiró.

Y agregó: “La realidad es que no hicieron nada y también confiesan que no lo estudiaron. En un tema tan trascendente, ¿cómo puede ser que el equipo que maneja Boca lo trabaje de manera totalmente separada? Y si no lo trabajaron, es vergonzoso. De acá deriva todo lo que estamos viviendo los hinchas de Boca, que es la falta de una gestión”.

La frase de Riquelme sobre las elecciones en Boca

“Falta mucho para diciembre, yo creo que lo más lógico es que en diciembre no haya elecciones. Si la gente que estaba quiere un poquito al club, tendrían que estar disfrutando e ir a la cancha a apoyar, porque es eso es ser hincha del club”, dijo Román en la nota con TyC Sports.