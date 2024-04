En el marco del partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo D de la Copa CONMEBOL Sudamericana, Boca sufrió una dura derrota ante Fortaleza de Brasil por 4 a 2, y de esta manera queda complicado en la lucha por el primer puesto de la zona pensando en la clasificación a los octavos de final.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Xeneize, Diego Martínez, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió al nivel de sus dirigidos, así como también se refirió a lo que viene para su equipo, que entra en etapa de definiciones tanto a nivel local como internacional.

Además, se refirió a la situación personal de Nicolás Valentini, quien no viene siendo parte de las convocatorias del plantel: “Nicolás es parte del plantel pero tuvo una situación personal con la institución y la institución decidió que hasta que no se resuelva no contemos con él”.

Esto se debe a la situación contractual del defensor central, ya que su vínculo con el club finaliza el 31 de diciembre de este año, y desde su entorno le comunicaron al Xeneize que no entenderán el contrato, debido a que quiere ser transferido en el próximo mercado de pases para no irse en libertad de acción.

Nicolás Valentini no es considerado por Martínez por si situación contractual. (Foto: Getty).

Por este conflicto, el futbolista de 23 años no es convocado por el entrenador y dejó de ser una variante en la defensa. Cabe destacar que para este encuentro podría haber sido titular, ya que Martínez tuvo que improvisar con Di Lollo de lateral derecho para poner a Nicolás Figal como central junto a Cristian Lema.

El análisis del partido

Por otro lado, Martínez se refirió a lo que fue la derrota de su equipo: “Creo que el rival aprovechó los dos inicios del partido y marcó la diferencia. Obtuvo la ventaja, el equipo siguió con el plan, logró empatar y terminó mejor el primer tiempo. Nos costó el inicio del segundo tiempo y Fortaleza logró sacar una diferencia demasiado amplia. Me quedo con que el equipo siguió buscando el descuento y me quedó la sensación de que podían seguir metiéndose en partido”.

Y agregó con respecto a las posibilidades de clasificar a los octavos de final: “Analizamos a Fortaleza, es un equipo con mucho tiempo de trabajo y muchas variantes. Lo que viene para nosotros es sacar los 9 puntos que nos quedan y a partir de ahí ver en que situación estamos, para clasificar primeros o segundos”.

El partido contra Estudiantes

Además, también habló sobre lo que será el partido contra el Pincha por la semifinal de la Copa de la Liga, y la manera de trabajar luego de esta derrota: “Se trabaja de la misma manera, como lo hacemos siempre en cada semana. Es un resultado que no queríamos y que en el balance, más allá de que Fortaleza fue el justo ganador, la diferencia fue importante. Valoro el esfuerzo de los muchachos, de no rendirse nunca y querer estar en partido. Ahora queda descansar y desde mañana pensaremos en el partido contra Estudiantes”.