La Bombonera le dio la confianza a pesar de su mala racha y Edinson Cavani devolvió con su mejor noche desde que es jugador de Boca Juniors. El uruguayo se destapó con tres goles ante Belgrano, que sirvieron además para que los de Diego Martínez volvieran al triunfo.

El Pirata estaba en ventaja en el complemento cuando el Matador comenzó con la ráfaga goleadora de apenas 17 minutos. De penal, el charrúa empató el trámite al hacerse cargo del remate con mucha personalidad. Luego, ya más suelto, puso al frente al Xeneize con una exquisita definición y redondeó su actuación con un remate frente al arco.

Tras el encuentro, Cavani habló con ESPN y se refirió a Riquelme, que miraba atentamente desde su palco: “Román siempre me da la confianza y yo siempre lo digo: no hace un mes, ni dos ni cinco que Román me trató de convencer para venir. Ya hace más de tres años“

“Era por una cuestión de confianza que quería que viniera y yo estoy feliz de que todas las cosas nos puedan fluir. Nos merecemos que nos vaya bien“, agregó, antes de cruzar gestos con el mandatario a la distancia.

Además, se tomó un momento para agradecer y dedicar el triplete a su familia, que también lo bancó en la cancha: “Los goles fueron para mi familia porque son los invisibles que nos soportan en los malos momentos. Le dedico a mi familia este triunfo“.

¿Cuántos goles lleva Cavani en Boca?

Su actuación de esta noche engrosó rápidamente su promedio goleador con la camiseta del Xeneize. Es que ahora, con 21 partidos disputados, lleva 6 gritos desde que llegó al club. Los tantos ante Belgrano fueron sus primeros en lo que va del 2024.