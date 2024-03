En 2023 se volvió realidad el sueño de Edinson Cavani y de los hinchas de Boca Juniors que esperaban por el goleador tras haber manifestado su deseo de jugar en La Bombonera. A pesar de ello, el paso del uruguayo por el club no está a la altura de su recorrido goleador.

Es que, en 20 encuentros disputados con el Xeneize, el charrúa anotó apenas en 3 oportunidades, una cifra extraña en contraste con sus ciclos en los otros equipos. En ese contexto, Ricardo Gareca se refirió a la actualidad del artillero, que atraviesa una mala racha.

El flamante entrenador de la Selección Chilena le mandó ánimo al uruguayo y lo aconsejó: “A Cavani le diría que esté tranquilo. No tiene que demostrarle nada a nadie; pero el público de Boca exige, es lógico. Hace mucho por el equipo. Ya se le va a abrir el arco. Por su ADN es un jugador que no va a bajar los brazos“.

El Tigre inició su carrera en el Xeneize como futbolista en 1978 y se mantuvo allí hasta 1984, con un paso a préstamo por Sarmiento de Junín en el medio. Aquel período, que terminó de forma controversial con su pase directo a River Plate, le alcanzó para meterse entre los máximos artilleros de Boca, con 64 goles en 133 partidos, ubicándose 22°.

La visión de Gareca sobre Medina

Además, el DT de La Roja opinó sobre el momento de la gran figura del Xeneize en el Superclásico y analizó su posición: “A Boca le está faltando algo que históricamente tuvo: un enganche, un creativo. Alguien que se haga cargo de la pelota. Pareciera que Medina está queriendo adueñarse de ese rol“.

El jugador de 21 años estuvo ausente en el arranque de la Copa de la Liga por afrontar el Preolímpico. En su regreso, volvió a ser protagonista y apunta a ser una de las grandes figuras del equipo en este 2024.