Eduardo Salvio se estrenó con gol en el inicio del Clausura 2024 de la Liga MX, que sirvió para el triunfo de los Pumas de la UNAM 1-0 sobre Juárez el último domingo. El delantero argentino espera renovar así la confianza de los hinchas, que lo miraban de reojo por haber aportado nada más que un tanto en la campaña anterior.

Su llegada al equipo Universitario tuvo lugar en 2022, después de dejar libre Boca, el club de sus amores, en el que siempre había soñado jugar y en el que las recurrentes lesiones le impidieron ser todo lo útil que hubiese querido a lo largo de cuatro temporadas. En una entrevista concedida a ESPN, Toto dejó ver que si solo se hubiera tratado de una decisión personal, esa salida nunca hubiese tenido lugar.

“Extraño Boca cada día, porque todo el mundo sabe el amor que siento por ese club. Para mí, cada partido que jugué ahí fue increíble. Siempre lo voy a extrañar, como extraño a Lanús que es el club de donde salí. Siempre recibo mensajes de su gente y tal vez algún día vuelva para allá. No sé cuándo, pero mi idea es ir”, manifestó.

Salvio se refirió también a la última final de CONMEBOL Libertadores disputada por el Xeneize, que a las órdenes de Jorge Almirón fue derrotado 2-1 por Fluminense en el Maracaná. “Nos quedamos tristes porque era lo que más queríamos. Boca hace varios años que quiere ganar la Libertadores y estábamos seguros que éste era el año. Estoy seguro que Boca va a seguir peleando porque para mí es el más grande de todos y siempre va a estar ahí arriba, así que no va a faltar oportunidad para ganar la Copa“, señaló.

Su admiración por Messi

Eduardo Salvio compartió con Lionel Messi un muy poco feliz Mundial de 2018 para la Selección Argentina. Aunque él no pudo tener revancha, disfrutó que sí pudiera hacerlo el que no tiene dudas es el mejor jugador del mundo y destacó además su reciente coronación en los premios FIFA The Best.

“Como argentino y fanático del futbol es el mejor de la historia. Nadie consiguió y nadie hace lo mismo que hace él en la cancha. Las votaciones están ahí. Él como los otros dos jugadores se lo podían merecer. Las votaciones están ahí, yo no tengo dudas de que él es el mejor y me quedo con el gusto que tengo yo, con mi elección, pero estoy seguro que si lo ganaba Haaland o Mbappé también era merecido”, opinó.

Los números de Salvio en Boca

Toto Salvio llegó a Boca desde Benfica, firmando en julio de 2019 un contrato que lo vinculó por tres años. Por su sentimiento como hincha y por sus buenas producciones, durante su primera temporada en el club comenzó a generar un cariño que, pese a las malas que le tocó vivir, todavía mantiene por él buena parte del pueblo Xeneize.

Tuvo mucha continuidad en esa temporada 2019/2020, llegando a disputar 36 partidos en los que marcó 14 goles, entregó 5 asistencias y celebró el título en la Superliga Argentina. Las lesiones comenzaron a afectarlo a partir de entonces, pero el momento de mayor decepción le llegó en marzo de 2021, al sufrir una rotura de ligamentos que lo tuvo inactivo hasta noviembre.

Sus números bajaron considerablemente. A lo largo de todo 2020 y 2021, con cese de actividades a causa de la pandemia de por medio, apenas completó 15 partidos. En 2022, año en que debía resolver su continuidad, volvió a sentirse importante completando 19 partidos y marcando 4 goles, pero el historial de lesiones inclinó la balanza de la decisión dirigencial en su contra y se marchó con el pase en su poder al fútbol mexicano.