El cambio de look de Benedetto para afrontar la temporada 2024 en Boca

Boca dio inicio a su pretemporada 2024 en donde la inmensa mayoría de los futbolistas del plantel actual se presentaron en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Ezeiza tempranamente para ponerse a disposición de Diego Martínez y su cuerpo técnico. Entre ellos, Darío Benedetto fue uno de los que arribaron al predio xeneize para sumarse a los entrenamientos.

El Pipa, con su extravagante estilo, arribó a la pretemporada de Boca luciendo nuevamente un cambio de look que no pasó desapercibido entre los hinchas xeneizes. Es que luego de dejarse el pelo largo durante más de un año y medio, Benedetto volvió a las bases del estilo de casi toda su carrera y se rapó a mediados del 2023. Ahora, a ello le sumó una tintura platinada con un rapado casi al ras.

Benedetto ya se había mostrado en las redes sociales con este look durante fin de año, en donde incluso también se tiñó con su hijo Felipe. Ahora, con la cabellera corta y rubia, se hizo presente en el Boca Predio para afrontar la pretemporada con el Xeneize, en donde se dio el primer encuentro con Diego Martínez, el flamante entrenador boquense. ¿Será tenido en cuenta por el DT o se irá de Boca?

El futuro de Benedetto, una incertidumbre

Benedetto comenzó la pretemporada 2024 en Boca sin tener definido su futuro. En el Xeneize parte detrás de Edinson Cavani y Miguel Merentiel, por lo que tendrá que rendir superlativamente en los minutos que tenga para ganarse su lugar. En paralelo, el Pipa ha recibido sondeos desde Brasil (Inter de Porto Alegre y Sao Paulo), de Estados Unidos y de México (América, Tijuana, Cruz Azul, Pachuca y otros), avisó que en Sudamérica solo jugaría en Boca. Por lo tanto, en caso de darse una salida, su destino sería únicamente rumbo a la MLS o a la LigaMX.

¿Cómo saldría Benedetto de Boca?

¿Gratis? ¿Con el pase en su poder? ¿A préstamo? No. Así como Benedetto señaló que no se iría a ningún otro equipo de Sudamérica, en caso que vengan de México o Estados Unidos por su pase, desde Boca también tienen condiciones: la única manera en la que Benedetto saldría del Xeneize en el próximo mercado es mediante un traspaso, ya que aún le resta un año de contrato y no podría salir libre ni cedido. Su cotización actual es de 1 millón de euros según el portal Transfermarkt.