Desde que perdió terreno en el XI y en la rotación de Boca debido a su temporada por temporada por debajo de las expectativas en lo que fue la temporada 2023, Darío Benedetto fue vinculado con una posible salida del club para tener minutos y ser titular en la delantera de algún equipo del exterior. Los primeros rumores lo relacionaban con clubes de Brasil como Gremio y Sao Paulo, pero ante esto fue claro el propio atacante xeneize: en Sudamérica, Boca o nada.

Sin embargo, el Pipa se mostró abierto a escuchar propuestas de otras partes del mundo, tanto de Europa como de Estados Unidos y México. En este sentido, en las últimas horas trascendió que desde la MLS y de la Liga MX podrían llegar ofertas por Benedetto en los próximos días. Ahora, se conocieron los clubes del campeonato azteca que están tras los pasos del delantero de 33 años que, de momento, milita las filas de Boca.

Concretamente, el Diario Olé reveló que son cinco los equipos de México que buscan quedarse con Darío Benedetto a partir del 2024: Club América, Xolos de Tijuana, Rayados de Monterrey, Pumas y Cruz Azul. En los primeros dos, el Pipa tuvo exitosos ciclos antes de recalar en su primer paso por Boca, por lo que podrían partir con ventaja para contratarlo.

Otro equipo que podría utilizar una ficha importante para adquirir su pase sería Rayados, ya que en sus filas se encuentra Maximiliano Meza, jugador que interesa en Boca. Si ambos equipos se ponen de acuerdo, puede existir un trueque que beneficie a ambas partes. Sin embargo, aún no hay charlas en ese aspecto. Lo único concreto en este caso es que los días en el Xeneize para Benedetto parecen contados, y que ya aparecieron los primeros pretendientes fuera de Sudamérica para adquirir su pase.

¿Y de la MLS?

De momento, no han trascendido los nombres puntuales de los equipos de Estados Unidos que quieren a Darío Benedetto, aunque tiempo atrás hubo sondeos de parte de Atlanta United y Los Angeles FC. Además, hubo una seducción desde el Inter Miami de parte de un grupo de hinchas argentinos del club que tiene a Leo Messi en sus filas, pero institucionalmente no hubo acercamientos.

¿Cómo saldría Benedetto de Boca?

¿Gratis? ¿Con el pase en su poder? ¿A préstamo? No. Así como Benedetto señaló que no se iría a ningún otro equipo de Sudamérica, en caso que vengan de México o Estados Unidos por su pase, desde Boca también tienen condiciones: la única manera en la que Benedetto saldría del Xeneize en el próximo mercado es mediante un traspaso, ya que aún le resta un año de contrato y no podría salir libre ni cedido. Su cotización actual es de 1 millón de euros según el portal Transfermarkt.