El curioso caso de Lautaro Blanco en Boca: de indiscutido con Diego Martínez a relegado con Gago

Todo director técnico tiene sus formas de ver el fútbol y, por ende, utiliza los jugadores que cree convenientes para llevarlo a cabo. En Boca, Fernando Gago le ha dado oportunidades a muchos futbolistas, mientras que a otros los ha relegado, con respecto al anterior ciclo de Diego Martínez. Uno de esos casos es el de Lautaro Blanco, una figura a comienzos de 2024, pero que, ahora, pasa a ser tercera opción en el lateral izquierdo.

Blanco, muy bien valorado por el hincha ‘xeneize’, no vio minutos en ninguno de los dos partidos del Torneo Apertura. Es más, en el primer partido ante Argentinos Juniors, el titular en el lateral izquierdo fue Frank Fabra. Para la segunda fecha, ante Unión, el que jugó de arranque fue Marcelo Saracchi, autor del único gol del equipo y una de las figuras del partido.

Por ende, ahora, Lautaro Blanco es tercera opción. En este sentido, a Gago le gusta mucho las cualidades técnicas de Fabra. Por eso, arrancó con el colombiano ante el ‘Bicho’, mientras que a Saracchi le ha dado más oportunidades que Blanco y la razón es que hoy está por delante en la consideración.

Su situación llama la atención, ya que venía de ser uno de los puntos altos de Boca en el ciclo de Diego Martínez. Ahora, el ex Rosario Central debe esperar por su oportunidad si es que le llega ante lo visto por Gago con Fabra y Saracchi.

Lautaro Blanco, refuerzo sorpresa y figura con Diego Martínez

Lautaro Blanco fue una sorpresa de mercado de parte del Consejo de Fútbol de Boca. Llegó a fines de enero de 2024 casi sin que suene entre la prensa especializada, como parte de las negociaciones que llevaron a Aaron Molinas a Defensa y Justicia.

Blanco fue una fija en 2024 como titular en el lateral izquierdo (Luciano Bisbal/Getty Images).

Su debut se dio a los pocos días, aprovechando la mala suerte que tuvo Saracchi. Es que el uruguayo iba a ser titular con el técnico de aquel entonces, Diego Martínez, pero una lesión llevó a que le aparezca la chance rápido de debutar.

En los dos primeros partidos de la Copa de la Liga 2024, Fabra fue titular, pero su rendimiento no conformó a Martínez, sumado a los cuestionamientos del público azul y oro por su expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023. Así, Blanco debutó como titular ante Tigre (victoria 2-0 de visitante el 5 de febrero).

Poco a poco, se fue consolidando como titular en el equipo de Martínez a tal punto de ser pieza clave de su ciclo. Cuando Marcelo Saracchi se recuperó, Blanco no perdió el puesto. También el uruguayo supo cuestionar las pocas oportunidades que tenía con Martínez. De hecho, se generó un ruido fuerte puertas adentro de Boca por una actitud del ex River contra el propio entrenador. Así fue como decidió no concentrarlo para un partido del torneo.

Los hinchas lo adoptaron como una fija en la posición que supo ser de Fabra durante mucho tiempo. Y, a base de entrega, su intención de ir siempre al frente, sus buenos centros y algunas asistencias, se fue ganando también su confianza.

La llegada de Fernando Gago relegó a Lautaro Blanco

El ciclo de Diego Martínez fue perdiendo terreno hasta que se dio su salida en medio de los malos resultados de Boca. También Blanco bajó su rendimiento, al igual que sus compañeros. El necesario cambio de aires llegó con Fernando Gago, luego de varias idas y vueltas.

Frank Fabra, arriba en la consideración de Gago (Marcelo Endelli/Getty Images).

Con la llegada del nuevo DT, Blanco empezó como titular, pero su rendimiento no terminaba de conformarlo. Así fue como Saracchi empezó a tener más minutos y hasta Fabra volvió a ser tenido en cuenta. Terminado el 2024, en 2025, quedó confirmado lo relegado que quedó con las decisiones que tomó Gago en estos partidos.

Durante algunos días de enero, el lateral izquierdo de 25 años estuvo en el mercado por algunos intereses de equipos importantes. Racing, por ejemplo, fue uno de los que preguntó por él ante la necesidad de buscar un lateral como complemento de Gabriel Rojas, pero al final se conformaron con Ignacio Rodríguez.

No obstante, Lautaro Blanco sigue en Boca, pese a ser tercera opción. Su contrato en el club es hasta diciembre de 2028 y continuará esperando su oportunidad ante cualquier problema con Fabra o Saracchi.

