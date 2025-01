El entrenador de la Roma habló sobre el futuro de Paredes en Boca: “No pondré freno”

Mientras Leandro Paredes analiza la propuesta para volver a Boca que ya fue puesta sobre la mesa, una oferta contractual por cuatro temporadas en las que cobraría entre un 70 y un 80 por ciento del salario que percibe en Roma, Claudio Ranieri, entrenador del equipo italiano, habló de lo que podría suceder con el mediocampista argentino.

“Todos los rumores sobre Leandro los he escuchado de ti y no de él”, le respondió al periodista que le consultó si podía garantizar la continuidad del jugador hasta final de la temporada, cuando expirará también su contrato con el club.

“Pero si el no quiere quedarse, como dije con Hermoso (se iría cedido al Bayer Leverkusen), no pondré freno. Cristante es un jugador redescubierto, podría sustituirlo. Tiene otras características y por eso también podrían jugar juntos, eso me alegra. En Udine sabía que sin Leandro habría perdido calidad, pero era algo que tenía que hacer y también estaba convencido de los jugadores que tenía”, agregó Claudio Ranieri.

Si se tienen en cuenta las declaraciones que el DT de Roma había hecho semanas atrás sobre Matías Soulé, otro de los futbolistas argentinos del plantel, parecería estar más abierto a la salida de Paredes que a la del juvenil, por entender que este último “es un jugador del futuro” para el club italiano. “Se quedará aquí”, había garantizado en su caso, algo que no hizo con el mediocampista pretendido por Boca.

Ranieri dijo que no retendrá a Paredes si quiere irse, pero confía en que cumplirá su contrato.

Las últimas declaraciones de Paredes sobre su futuro

Tras la derrota de Roma sobre AZ Alkmaar del pasado jueves por Europa League, Leandro Paredes fue consultado por última vez públicamente sobre la posibilidad de regresar a Boca. “Realmente no sé sobre mi futuro. Siempre he dicho las mismas cosas, vivo mi vida, mi carrera día a día, veremos qué pasa“, le dijo en ese momento a Sky Sports.

En Roma ya le buscan reemplazo

Leandro Paredes tiene seis meses de contrato por delante en Roma. En ese contexto, en el club italiano aguardan por tres posible resoluciones: que se marche en este mercado a cambio de una pequeña retribución por su pase, que emigre en junio con el pase en su poder, o que renueve su contrato, algo que cada vez es menos probable.

Por esa razón es que la prensa italiana avanzó que el equipo capitalino analiza la contratación de Casemiro, mediocampista brasileño que tuvo grandes rendimientos en Real Madrid y que actualmente ha quedado relegado en Manchester United.