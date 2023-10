Consumada la derrota de Boca en el Superclásico ante River que se disputó este domingo en La Bombonera, Jorge Almirón fue destinatario de gran parte del peso de la crítica incluso cuando en la previa no fueron pocos los hinchas que opinaban que había que cuidar a los mejores futbolistas del plantel para la revancha de CONMEBOL Libertadores que se deberá afrontar este jueves en Brasil ante Palmeiras.

¡La CONMEBOL Libertadores se vive en Telefe.com! ¡También podés seguir las reacciones en vivo en Twitch!

Cercano al día a día y la intimidad del Xeneize, el periodista Ezequiel Sosa intentó minimizar esa derrota ante el clásico rival insistiendo en que es muy claro que todas las miras están apuntadas a la Copa, aunque no por eso le sacó al entrenador una pesada mochila con la que debe cargar.

Es que según dijo en Radio La Red, cuenta con la información suficiente para saber que la continuidad de Almirón en Boca más allá de diciembre depende exclusivamente del resultado que obtenga el equipo ante Palmeiras y que esto hubiese sido así incluso si salía victorioso del Superclásico.

“Tengo que ser coherente con lo que dije en la previa. Para mí estaba perfecto que Almirón rote, tenía que guardar casi todo. Dicho esto, el plantel está golpeado. Desde que terminó el partido hasta la primera práctica de la semana hubo autocrítica, análisis y una charla con el plantel. Y se dijeron que lo que marca la aguja, el año de Boca, es la Copa Libertadores“, explicó el periodista.

Y agregó: “Almirón sabe que si no gana el jueves, no hay Almirón para 2024. Ya lo sabe. No es que lo van a echar, se le terminará el contrato a fin de año y Boca buscará otro rumbo. Lo que está claro es que si Almirón hubiese ganado el clásico y pierde el jueves, estaba afuera“.

Riquelme visitó el vestuario de Boca

Mucho se habló de la visita de Juan Román Riquelme al vestuario de Boca luego de la derrota en el Superclásico ante River. Incluso de parte de la prensa que sigue de cerca el día a día del Xeneize hubo versiones diferentes sobre sus motivos y lo que allí sucedió. Porque así como hubo quienes avanzaron que había tenido una conversación de más de media hora con Almirón, otros aseguraron que solo fue a saludar a los futbolistas como ya es una costumbre.

¿Cómo y dónde ver la revancha entre Palmeiras y Boca?

El encuentro entre Palmeiras y Boca, que definirá al segundo finalista de la CONMEBOL Libertadores 2023, se podrá ver a través de Telefe tanto en la señal televisiva como en Twitch vía streaming, este jueves desde las 21.30.