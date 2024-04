En un áspero partido en el que Boca define su clasificación a la próxima ronda de la Copa de la Liga ante Godoy Cruz, el Xeneize recibió pésimas noticias a los 31 minutos del primer tiempo con la expulsión de Cristian Medina. Producto de una falta a los 17′ contra Hernán López Muñoz, el volante del club de la Ribera vio la tarjeta amarilla de manera infantil.

Apenas un puñado de minutos más tarde, Medina fue al piso a barrer al lateral izquierdo Elías Pereyra y el árbitro Leandro Rey Hilfer le mostró la segunda amonestación y la consecuente roja.

Al retirarse, el enganche xeneize gesticuló contra los hinchas boquenses presentes en La Bombonera con un pedido de disculpas. El Alberto J. Armando lo despidió con aplausos.

Sin embargo, las expulsión de Medina no cayó mal en el funcionamiento de Boca en el encuentro ante Godoy Cruz debido a que, sobre el final del primer tiempo, Edinson Cavani anotó un golazo que le está dando al Xeneize el triunfo y la clasificación parcial a los cuartos de final de la Copa de la Liga.

Respecto a Cristian Medina, esta fue la primera expulsión de su carrera en 139 partidos disputados como profesional.

Cristian Medina no jugará el posible duelo de cuartos de final

En caso que Boca clasifique a los cuartos de final ganándole a Godoy Cruz, Cristian Medina se perderá dicho duelo por suspensión. De darse el cruce ante River, el Xeneize no tendrá al autor del último gol en un Superclásico disponible y recién podría volver en unas potenciales semifinales. Si Boca no llega a clasificar, Medina no estará en la primera fecha de la Liga Profesional.

Qué tiene que pasar para que haya Superclásico en cuartos de final de la Copa de la Liga

Para que River y Boca se enfrenten en cuartos de final de la Copa de la Liga, el Xeneize debe terminar cuarto. Para eso, deben darse una serie de resultados.

Si Boca le gana por un solo gol de diferencia a Godoy Cruz, necesita:

-Que Defensa y Justicia supere a Newell’s.

Si Boca le gana por más de un gol de diferencia a Godoy Cruz, necesita:

–Que Defensa y Justicia supere a Newell’s y que haya un ganador en el partido entre Estudiantes y Lanús.

Si Boca empata con Godoy Cruz:

-Que Racing no supere a Belgrano y que Estudiantes le gane a Lanús.

Los partidos por la definición de la Zona B: