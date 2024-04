Boca no la pasaba para nada bien contra Godoy Cruz. Con Racing ganando en Córdoba, el equipo de Diego Martínez necesitaba vencer al Tomba para no quedarse afuera de la Copa de la Liga. La historia no había arrancado bien, porque Cristian Medina se fue expulsado a los 30′ del primer tiempo. Sin embargo, apareció Edinson Cavani.

Luego de una buena salida del club de la Ribera desde abajo, Luis Advíncula recibió en la derecha con mucho campo para avanzar. Al levantar la cabeza, el peruano sacó un centro al segundo palo y el uruguayo abrió la cuenta con una enorme definición cruzada de zurda.

De esta manera, a los 39′, el local se puso en ventaja en un momento muy complicado del encuentro. Respiran en Brandsen 805, gracias al zapatazo del Matador.

Cavani llegó a su onceavo gol con la camiseta de Boca en un total de 28 partidos disputados. Sin embargo, este tiene un valor agregado: es el primero que convierte con la pierna izquierda desde su llegada a la institución. Previamente había convertido 8 con la derecha y 2 de cabeza.