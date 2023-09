La carrera de Jan Hurtado es, sin dudas, un caso muy particular. Luego de haber explotado en Gimnasia de La Plata, en 2019 Boca lo adquirió por 6 millones de euros en una compra récord, ya que incluso actualmente integra el top 10 de las adquisiciones más caras de la historia del Xeneize. Sin embargo, con la camiseta de Boca no cumplió con las expectativas y se marchó cedido al RedBull Bragantino de Brasil en 2020 y hace escasas semanas se dio su regreso a Brandsen 805.

En la Ribera consideraron observarlo para definir si iba a ser tenido en cuenta o no, pero nuevamente no conformó puertas adentro y optaron por una nueva cesión, en este caso a Liga de Quito, equipo ecuatoriano dirigido por Luis Zubeldía.

Pese al pedido del entrenador argentino para que la directiva de LDU pida a Boca el préstamo de Hurtado, el venezolano de 23 años no tiene minutos en el conjunto de Ecuador y ha recibido múltiples críticas de parte de la afición por su presente.

De hecho, desde su arribo a Liga de Quito, Jan Hurtado ha disputado únicamente 10 minutos de un solo encuentro por liga ecuatoriana, en lo que fue el empate 0 a 0 ante El Nacional. Allí, no solo no pudo participar de situaciones de peligro, sino que incluso se fue amonestado del cotejo. Desde ahí, fue suplente en dos ocasiones y en el último partido, el duelo ante Barcelona de Guayaquil, Hurtado no fue ni siquiera convocado.

Para peor, los hinchas de LDU acusan que el venezolano no llegó bien físicamente, algo que se incrementó aún más luego de la lesión que sufrió en el entrenamiento con el club de Quito, en donde se torció la rodilla y padeció una distensión ligamentaria que lo marginará por un mes de las canchas. Por lo tanto, entre la lesión, la poca cantidad de minutos y la afición de contra, las primeras semanas de Jan Hurtado en Ecuador son para el olvido.

¿Hurtado debe volver a Boca?

Sí. Jan Hurtado fue cedido a préstamo por un año desde Boca, por lo que en julio del 2024, el Xeneize lo tendrá nuevamente en sus filas, a menos que LDU compre su ficha.

¿Cuántos partidos jugó Hurtado en Boca?

En el Xeneize, el venezolano disputó únicamente 18 encuentros en donde convirtió dos goles y dio una asistencia.