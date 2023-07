El mismo presidente de Nacional que aseguró que Cavani no jugaría en Boca, ahora hizo un pedido desesperado

Edinson Cavani logró desvincularse de Valencia y ya tiene apalabrado con Boca, aunque resta la firma, el contrato que lo vinculará hasta diciembre de 2024. Es muy probable, entonces, que el delantero uruguayo pueda jugar al menos la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Nacional, precisamente el otro equipo que lo pretendía en Sudamérica.

De hecho, hace nada más que un par de semanas el presidente del Bolso Alejandro Balbi había dicho que si bien Cavani salió de Danubio, todos en Uruguay sabían que era hincha de Nacional, por lo que confiaba en que si regresaba al continente sería para vincularse con el equipo.

También había remarcado que de momento el delantero de 36 años no iba a jugar ni en Nacional ni en Boca, porque así se lo había expresado su representante al asegurarle que las intenciones eran continuar en el fútbol europeo.

Por estas horas, Balbi está dándose cuenta que le pintaron la escena equivocada. Mucho peor, que podría tener que enfrentar al jugador que tantas ilusiones le hacía poder tener jugando para su equipo. Entonces, no le quedó más que un pedido desesperado. Una súplica para que el debut de Cavani no sea justamente ante Nacional.

“Espero que no juegue. La verdad, él es un muy buen jugador. Si bien no jugó en Nacional y salió de Danubio, todo el mundo sabe que es hincha de Nacional. Hasta los excompañeros lo dijeron públicamente. Esto es un fútbol profesional. No hay que mezclar las cosas”, empezó diciendo en diálogo con Fox Sports Radio.

Y pensando ya en la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Boca, agregó: “Es un gran tipo y un excelente profesional. Lo único que pido es que llegue tarde, que llegue después del 9 de agosto“.

¿Cuándo puede debutar Cavani en Boca?

Según se avanzó en los últimos días, además de las comunicaciones directas con Juan Román Riquelme el uruguayo Edinson Cavani ya habría tenido oportunidad de dialogar también con Jorge Almirón para hacerle saber que se encuentra perfectamente desde lo físico y listo para jugar cuando él lo crea conveniente. En ese sentido, si bien es improbable que este mismo miércoles pueda ser parte de los convocados para disputar la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Nacional en Montevideo, sí se lo piensa para la revancha del miércoles 9 en La Bombonera.

Mercado de pases Boca Juniors 2023