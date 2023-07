Arrancó la cuenta regresiva para el inicio del segundo semestre competitivo del 2023 y Boca tiene en la mira la llave de octavos de final de CONMEBOL Libertadores ante Nacional de Uruguay, motivo por el cual se movió rápidamente en busca de refuerzos para el plantel que comanda Jorge Almirón. De no mediar ningún inconveniente, el primero en llegar será Lucas Janson.

Con el delantero de Vélez ya está todo arreglado, indicó el periodista de TyC Sports, Tato Aguilera. No obstante, los cuatro años de contrato apalabrados no serán una realidad hasta que el Fortín acepte definitivamente la última oferta del Consejo de Fútbol. Mientras tanto, Juan Román Riquelme no se queda de brazos cruzados y apunta a otra de las revelaciones del fútbol argentino en los últimos años.

“Boca acelera por Lucas Blondel. Atención a las próximas horas”, informó el periodista Tati Civiello durante la mañana del jueves, el mismo que había adelantado que había interés por el defensor de Tigre a comienzos de semana. La nueva posición de Luis Advíncula, sumado a la irregularidad de Marcelo Weigandt, obligaron al CdF a buscar un nuevo lateral por derecha para elevar la exigencia del puesto.

Curiosamente, Blondel acaba de renovar contrato con el Matador hasta diciembre de 2024, por lo que Boca deberá sentarse a negociar con los nuevos valores que se firmaron hace algunos días. Germán García Grova, experto en el mercado de pases de la LPF, indica que la cláusula de rescisión quedó fijada en 1.8 millones de dólares, monto que el Xeneize está en condiciones de pagar al igual que otros interesados desde Brasil. ¿Será este el segundo refuerzo para el club de La Ribera?