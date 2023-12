En el campo de juego de La Bombonera, algo que es un hecho histórico para la institución, se realizaron las elecciones presidenciales en Boca, en la que los socios habilitados por el padrón electoral tenían que elegir a Juan Román Riquelme o Andrés Ibarra para ser el próximo presidente.

Tras haber llegado a la final de la Copa de la Liga Profesional con Platense, en la que cayó por 1 a 0 ante Rosario Central, Martín Palermo quien aún no definió su futuro en el Calamar, arribó a Buenos Aires, y finalmente decidió ir a votar, acompañado de Ibarra, el candidato a presidente de la oposición.

Minutos pasados de las dos de la tarde, el Titán llegó en auto a La Bombonera, y rodeado de hinchas que fueron a darle apoyo, al canto de “Muchas gracias Palermo”, entró al estadio para ir a la carpa correspondiente y allí emitir su voto, que claramente, será para la lista opositora.

Cabe destacar que en caso de que gane la oposición conformada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, Palermo es el elegido para ser el entrenador de cara a la temporada 2024, y él mismo lo confirmó en una conferencia de prensa, en la que también comentó que iba a cumplir un sueño.

Además, en las redes sociales, el máximo goleador de la historia de Boca publicó un video en el que invita a la gente a votar por la agrupación Pasión y Gestión. “Quería invitar a todos los socios a que se acerquen a La Bombonera a votar por el proyecto y la gestión de Andrés Ibarra y Mauricio. Espero verlos pronto”, tiró.

Los números de Palermo como entrenador en Platense

Desde que llegó al Calamar para afrontar la temporada 2023, en la que el objetivo principal era sacarlo de la zona baja de los promedios, Palermo dirigió un total de 45 partidos, con un saldo de 17 triunfos, 12 empates y 16 derrotas, cumpliendo con la meta de salvar al equipo, y además, llegó a la final de la Copa de la Liga.

Los dichos de Palermo confirmando que será el DT de Boca si gana la oposición

“Hoy, si las cosas se dan, tengo la posibilidad de ser el técnico de Boca”, dijo luego de lograr la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga, y agregó: “el presidente de Platense sabe que mi sueño es dirigir a Boca y que con Boca no va a competir”.

Además, por la misma línea, declaró que es un sueño pendiente: “Ahora, cuando sucedan las cosas, espero que ese sueño se cumpla, que algún día me toque volver a La Bombonera y que el hincha me reciba como su entrenador y no el del equipo rival. No hay más vueltas que darle a esto”.