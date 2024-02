"Ex jugador": el fuerte enojo de los hinchas de Boca contra un titular

Fue un Superclásico con altibajos en el rendimiento de ambos equipos, aunque Boca no logró mejorar la floja imagen que mostró frente a Lanús. Sin embargo, se fue del Monumental con un empate gracias al gol de Cristian Medina.

Los hinchas del Xeneize, además de observar el partido desde sus casas, no quedaron conformes con algunos rendimientos y lo hicieron saber a través de las redes sociales, donde cuestionaron por demás a la actuación de Edinson Cavani .

No es la primera vez que el delantero uruguayo disputa un feo encuentro. De hecho, ya fue cuestionado por todos los fanáticos de Boca por la gran cantidad de situaciones que desperdicia con el correr de los minutos que tiene en cancha. Y ahora pidieron que se marche hacia el plantel de fútbol senior que tiene el club.

A través de X (Twitter), el usuario @J0ny1995 aseguró que “Cavani tiene que quedarse en Boca pero para jugar en el senior. Ya es un ex jugador. Y gracias Blanco, no vuelve más el forro de Fabra”. Será difícil que el ex Napoli pueda amigarse con el hincha. A menos que pueda torcer su suerte con el arco.

Los comentarios de los hinchas de Boca contra Cavani

El contrato de Edinson Cavani en Boca

Edinson Cavani tiene contrato en Boca hasta el 31 de diciembre de 2024.

Los números de Edinson Cavani en Boca

Desde que llegó a Boca, fueron 19 los partidos que afrontó Edinson Cavani. Anotó 3 goles y no aportó asistencias.