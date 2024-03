Fueron muchos los partidos claves que tuvo River antes de descender y uno de ellos fue ante Lanús. En aquel Clausura 2011, el Granate ganó sobre la hora en el Monumental y condenó a los dirigidos por Juan José López a jugar la Promoción. Leandro Díaz, autor del gol agónico, soltó en ESPN una increíble confesión casi 13 años después.

“Cuando le hice el gol a River tenía la camiseta de Boca puesta abajo“, soltó el goleador que hoy también viste la camiseta del club del sur. “Menos mal que no la saqué. Era una falta de respeto total. No sé por qué, sabía que iba a hacer un gol”, agregó.

Automáticamente, los hinchas fueron al archivo a comprobar la versión del delantero y no mintió. Debajo de la casaca del Grana, se puede ver una remera azul asomándose por detrás del cuello. De todas formas, aclaró: “Yo soy hincha de Atlético Tucumán“.

Los números de Leandro Díaz en Lanús

Sumando todos sus pasos por el Granate, el Loco Díaz lleva disputados 85 minutos con esa camiseta. Hasta el momento, acumula 20 goles y 7 asistencias en el club. Además, recibió 20 tarjetas amarillas y fue expulsado en 3 oportunidades.

Más de Leandro Díaz

Su salida de Atlético Tucumán a Lanús: “Es muy loco lo que voy a contar, me fui a una prueba a Lanús y Atlético no me quería dar el pase. Quizás se enojen en Tucumán, pero mi papás y mis tíos son todos policías. Entonces fueron a hablar con los dirigentes de Atlético para pedir el pase mío y de cuatro jugadores más. Lo hicieron con el arma ahí (sobre la mesa)”.

La rivalidad entre Estudiantes y Gimnasia: “Para mí, el de La Plata no es clásico. Hay mucha diferencia entre un club y otro. La verdad me dio vergüenza como festejaron el clásico ese que ganaron con los jugadores llorando y todo”.