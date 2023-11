Se terminó el ciclo de Jorge Almirón en Boca Juniors. Tras la derrota ante Fluminense en la final de Copa Libertadores, el entrenador decidió dar un paso al costado. Es el cuarto DT que deja su cargo en la administración de Jorge Ameal y Juan Román Riquelme.

La decisión del estratega ya venía masticándose hace un par de horas. La conferencia de prensa en el Maracaná ya daba luces de que algo andaba mal. “Lo que les diga a los jugadores ahora no les va a levantar el ánimo. Cuando hay una derrota así, el dolor es muy fuerte (…) ¿Sobre mi continuidad? No te puedo responder ahora, estamos saliendo recién del partido, no hay mucho para pensar. Es el dolor, veremos cómo sigue todo“, respondió Almirón.

Pero tras retornar de Río de Janeiro, el entrenador decidió finalmente informar de su salida. Lo que fue apoyado por sus compañeros de labores sin ningún pero. “Presentó su renuncia y ya no es más el entrenador de Boca. La decisión se la comunicó el propio entrenador a Juan Román Riquelme”, agregó César Luis Merlo en Twitter.

En tanto Radio La Red agregó que Almirón llegó al predio de Ezeiza y acompañado de su Cuerpo Técnico decidió dejar la dirección. Además Román, fue informado todo el Consejo de Fútbol.

Cabe consignar que en 2017 había tomado la misma decisión cuando estaba al mando de Lanús. Tras perder en dicho año la Copa Libertadores ante Gremio.

Boca confirmó la salida de Jorge Almirón

A través de los canales oficiales del club, Boca Juniors confirmó la salida de Jorge Almirón tras la derrota en la final de la Copa Libertadores.

“Este domingo 5 de noviembre, después de las 21 horas, Jorge Almirón informó que él y su cuerpo técnico, con contrato vigente hasta fin de la temporada, habían tomado la decisión personal de no continuar como entrenadores”, detalló el comunicado.

Los números de Almirón

El entrenador de 52 años llegó a Boca Juniors en abril del 2023. Tras un breve paso por Elche, asumió en el xeneize con el objetivo de mejorar la campaña de Hugo Ibarra. Jorge Almirón llegó acompañado por Maximiliano Velázquez y Pablo Manusovich.

Lo presentado en cancha no fue de la mejor imagen de Boca Juniors. Pero en la Copa Libertadores logró hacerse fuerte y se metió a la final ante Fluminense. Pero la derrota en el estadio Maracaná fue el golpe definitivo para un proceso que nunca logró afianzarse.

En total fueron 45 partidos en siete meses, donde solo ganó 17, empató 13 y perdió 15. Lo que da un rendimiento del 48%. Para peor no pudo ganar ningún titulo, lo que no ocurría desde Carlos Bianchi en 2014.

En tanto este es el cuarto entrenador desde que asumió Jorge Ameal como presidente y Juan Román Riquelme como vicepresidente. De momento se indica que Mariano Herrón estará a cargo del equipo hasta final del 2023.