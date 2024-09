El ex delantero del Xeneize jugó una apuesta con Franco Jara y deberá pagarle al jugador del Pirata.

En el marco del partido correspondiente a la fecha 16 de la Liga Profesional, en condición de visitante en el Gigante de Alberdi, Boca sufrió un nuevo golpe y perdió 2 a 0 contra Belgrano de Córdoba. Además, se quedó sin entrenador luego de que Diego Martínez presentara la renuncia.

Una vez finalizado el encuentro, los jugadores del Pirata hablaron con los medios presentes en conferencia de prensa. Uno de los que tomó la palabra fue Franco Jara, autor del primer gol del elenco local, y allí reveló que el ex jugador del Xeneize, Darío Benedetto, deberá pagarle por una apuesta que realizaron.

“Dejame aprovechar porque esta noche también le gané una apuesta al Pipa Benedetto, que es fanático de Boca. Hoy en día está feliz ahí en México, me dice, pero le gané la apuesta”, comenzó el experimentado delantero, sorprendiendo por esta revelación de la apuesta con el Pipa.

“Se hizo el picante, ahora va a tener que pagar. Ahora después voy a subir una historia a ver si es verdad lo que apostó. Es sorpresa, vamos a dejar que fluya porque es medio cagón y capaz que no pague. Se hizo el picante y vamos a ver si paga. Hicimos una apuesta a ver quién ganaba y me tocó ganar a mí”, cerró Jara.

Franco Jara, autor del primer gol de Belgrano, le ganó una apuesta a Benedetto.

La relación de Jara con Benedetto es de hace muchos años, ya que ambos delanteros compartieron plantel durante dos temporadas en Arsenal de Sarandí, entre 2008 y 2010. En aquel momento, el delantero de Belgrano era una de las figuras del equipo, mientras que el Pipa estaba dando sus primeros pasos.

Por el momento, no hubo cruce en las redes sociales entre estos ex compañeros, por lo que no está claro qué fue lo que el jugador de Querétaro tuvo que pagarle al de Belgrano, ni si esta apuesta ya fue saldada luego de la victoria del Pirata cordobés el pasado sábado como local.

El posteo de Franco Jara tras el triunfo ante Boca

En su cuenta de Instagram, el experimentado delantero de 36 años publicó un posteo en el que se mostró contento por esta gran victoria. “Solo lo podemos hacer si lo hacemos JUNTOS”, comentó junto a una serie de fotos suyas y del equipo a lo largo de este encuentro.