El Mundo Boca está revolucionado desde que trascendió la chance que Luka Romero se convierta en uno de sus refuerzos. La palabra de su abuelo, confirmando que el jugador dio el OK para sumarse al Xeneize, despertó ilusión en todos los hinchas. Como si fuera poco, todo se potenció cuando apareció una imagen del joven de 19 años en La Bombonera.

La foto que se viralizó tiene que ver con una visita al Alberto J. Armando que el chico hizo en 2015, el día de la vuelta de Carlos Tevez al fútbol argentino tras su paso por la Juventus. Se puede ver al nacido en México con apenas 10 años muy sonriente en el estadio del conjunto de La Ribera. ¿Volverá como jugador?

Aquella tarde, Boca venció 2 a 1 a Quilmes con goles de Sebastián Palacios y Jonathan Calleri, quien marcó con una rabona extraordinaria. El Xeneize terminó siendo campeón de ese torneo local con un Carlitos a nivel europeo y el Vasco Arruabarrena como DT.

Qué dijo el abuelo de Luka Romero

José “Pepe” Romero, abuelo del futbolista, rompió el silencio en Radio La Red: “Hay varios clubes que lo quieren de Italia, pero él no quiere ir. Si es de España, que sea un equipo de Primera. Ya hay contacto entre Boca y Milan, compartirían contrato“.

En D Sports, agregó: “Luka le dio el ok a Boca. Ayer hablé con él y estamos esperando si aparece la posibilidad“. “No habría ningún problema por esta cláusula que tiene en el contrato que le permitiría salir a préstamo si no juega en Milan“.

El supuesto guiño de Luka Romero a Boca

Como para alimentar la ilusión del Xeneize, se viralizó un tuit del pibe para Boca pocos meses antes de su debut en Primera División. Dicho mensaje había sido en marzo de 2020, con un posteo celebrando cuando los de Miguel Ángel Russo se coronaron campeones de la Superliga en la última fecha. Sin embargo, no se trata de la cuenta oficial del jugador, sino de una fake.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luka Romero en el Milan?

El contrato del delantero argentino con el club italiano tiene duración hasta el 30 de junio del 2027. Boca sueña con incorporarlo a préstamo e incluir una opción de compra.

¿Cuánto vale el pase de Luka Romero?

Según el sitio especializado Transfermarkt, el pase del jugador surgido en el Mallorca español tiene un valor de 3 millones de dólares.