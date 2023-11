En Boca Juniors continúa la polémica en torno a las elecciones que, en primera instancia, se debían desarrollar el próximo sábado 2 de diciembre y que posteriormente se pasaron para el domingo 3 de dicho mes por una maniobra diagramada por la oposición. Sin embargo, por estas horas, todo está en medio de una contundente nebulosa.

Es que Andrés Ibarra, Mauricio Macri y compañía, los integrantes de la lista opositora a Juan Román Riquelme, generaron la suspensión de las elecciones hasta que se llegue a un acuerdo en algunos aspectos relacionados con la cantidad de socios habilitados para votar. En ese contexto, este martes tuvieron lugar varios episodios inesperados.

Hace apenas un rato, el propio Ibarra brindó una conferencia de prensa al respecto. Y, posteriormente, llegó el turno de las palabras del propio Riquelme, actual vicepresidente de la entidad Xeneize, máximo ídolo histórico de la institución y actual candidato a presidente por el oficialismo. Y se vivieron momentos realmente emotivos.

Bajo esa órbita, el exjugador de Argentinos Juniors, Barcelona y Villarreal le constó contundentemente a Ibarra y también a Macri. Ofreció varias palabras muy filosas, entre las cuales se destacaron algunas frases que no hicieron más que desatar ovaciones por parte de todos los presentes, con los mismísimos periodistas a la cabeza.

“Quieren que votemos el domingo, votamos el domingo. Quieren que votemos el lunes, votamos el lunes. Les vamos a ganar todos los días porque este es el club del hincha. Se metieron con lo más sagrado”, exteriorizó Riquelme, señalando posteriormente al escudo de Boca e indicando que es algo maravilloso. Esto desató una de las ovaciones más importantes.

“Quiero que el hincha siga siendo dueño de este club. Si permitimos que estos señores vuelvan al club, no se va a votar nunca más. Lo privatizan, lo venden a tres amigos que tienen por allá y no se votará más. Y eso no puede pasar”, amplió el mundialista con la Selección Argentina en Alemania 2006 sobre el tema relacionado con la posible privatización de Boca.

Y más tarde llegó una nueva ovación, con la emoción de Riquelme incluida: “Hoy mi mamá estaba contenta porque siempre dice lo mismo: ‘A la vida vinimos por algo. Esto es lo que me tocó y lo disfruto mucho así que me pidió que no puedo aflojar y que tengo que ganar las elecciones para que el hincha esté contento”, indicó el ídolo de Boca, casi rompiendo en llanto.

Riquelme sobre la Libertadores

“Nos duele que quedamos afuera de la Copa Libertadores que viene. El último mes nos quedamos sin nafta. Habrá que seguir trabajando para seguir creciendo”.

El pronóstico de Riquelme

“Hace poco dije que ganábamos 95-5. Me parece que ganaremos por un poquito más”.