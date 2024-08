Este domingo, en el marco de la continuidad de la undécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Boca Juniors se encontró frente a frente con San Lorenzo de Almagro con la Bombonera de Buenos Aires como testigo y como escenario. Y triunfaron los de Diego Martínez.

Bajo esa órbita, terminó teniendo lugar un encuentro de alto voltaje, muy intenso, dramático, emotivo y también polémico. En ese contexto, los de La Ribera terminaron quedándose con una muy festejada victoria por 3-2 ante uno de sus rivales más acérrimos.

En medio de ese panorama, tal como se imaginaba, un rato después de consumado dicho triunfo, Diego Martínez, director técnico de Boca, apareció en escena para brindar la conferencia de prensa correspondiente y compartir sus sensaciones sobre lo acontecido.

Martínez y una frase al estilo Gallardo

“Les dije a los jugadores que había que seguir creyendo, que había sido un mal primer tiempo y que había que seguir creyendo y seguir intentándolo”, comenzó exteriorizando el estratega de Boca, recurriendo a una frase del estilo del actual director técnico del rival de toda la vida.

“Los cambios nos dieron soluciones, la estructura nos ayudó y nos sentimos mucho más cómodos. Lo conocido fluyó mucho más y fue muy importante dar los golpes en los momentos justos”, enfatizó posteriormente el entrenador del equipo vencedor.

La labor del árbitro en el partido

Más tarde, Diego Martínez se refirió al desempeño de Pablo Echavarría, árbitro principal del encuentro, quien no tuvo una buena labor y que fue protagonista de varias polémicas. En ese contexto, el entrenador de Boca fue realmente benévolo con el colegiado.

“A Romagnoli lo respeto, puede opinar porque está en todo su derecho. Yo elijo siempre entender que el árbitro es un ser humano y se puede equivocar como me equivoqué yo hoy en el planteo del primer tiempo”, exteriorizó Martínez al respecto.

“Prefiero poner la energía no en ver lo que hace el árbitro. Podemos coincidir o no coincidir en si tuvo un mal partido o un buen partido. Creo que, es más, hubo varios fallos, en el inicio del encuentro donde no nos sentíamos favorecidos”, concluyó.

La felicidad por la recuperación

“Estoy muy contento porque el equipo revirtió una mala imagen del primer tiempo, de la que yo soy el único responsable. En el segundo tiempo ajustamos y el equipo se llevó puesto futbolísticamente al rival”, culminó Martínez sobre la recuperación del equipo.