Palmeiras y Boca buscan un pase a la final de la CONMEBOL Libertadores este jueves en Sao Paulo luego de lo que fue el 0 a 0 en La Bombonera en la ida. Para el mismo, el Xeneize parte con la desventaja de definir de visitante, pero con un amplio historial favorable ante equipos brasileños.

¡La CONMEBOL Libertadores se vive en Telefe.com! ¡También podés seguir las reacciones en vivo en Twitch!

Para quienes crean en las cuestiones ajenas a lo deportivo, como lo puede ser los temas anímicos o espirituales, la astrología se presenta como una alternativa que ha dado que hablar en los días previos al duelo entre Palmeiras y Boca que se dará este jueves por la Libertadores.

Muchos astrólogos auguran un triunfo para el Xeneize por sus estudios, mientras que otros vaticinan un peleado encuentro que podría resolverse en breves detalles. En este contexto, un profesional de la materia soltó un extenso y minucioso análisis en donde incluyó los minutos incluidos en donde puede haber situaciones claves para el desarrollo del partido de Boca y Palmeiras.

En concreto, el astrólogo Juan Cruz Sirius detalló en su blog de astrología deportiva un análisis sobre lo que será el duelo de vuelta de semifinales de la CONMEBOL Libertadores en donde no dio un resultado para el encuentro pero explicó el porqué: “Anticipé que Boca pasaría de ronda en octavos de final y también en cuartos de final. El panorama astrológico ahora no está tan claro como en esas ocasiones, por eso no voy a hacer un pronostico como en las otras series”.

Sin embargo, el astrólogo dio una buena noticia para Boca relacionada a un motivo astrológico que ya estuvo presente en octavos y cuartos de final de la Libertadores: “En esos partidos frente a Nacional y Racing, Boca se vio favorecido por el paso de Jupiter en conjunción a su Venus natal -14º Tauro-. Ese es un tránsito muy afortunado y positivo ya que une a dos benéficos, maxime que Venus es un planeta de importancia en la carta natal de Boca. Ese tránsito, por suerte para Boca, sigue activo en estas semanas de finales de septiembre y comienzos de octubre. Sucede, que a ese aspecto positivo, se le suman otros tránsitos astrológicos negativos que no estaban presentes en las anteriores definiciones“, comentó Sirius en su blog.

Para seguir exponiendo su estudio, el profesional de los astros soltó: “¿Le alcanzará a Boca ese tránsito benéfico de Jupiter para torcer el resto de las aflicciones astrológicas o pesarán estas últimas? Esa es la pregunta que me hago y no puedo responder. Sobre todo porque lamentablemente no cuento con la carta natal de Palmeiras (con hora precisa de fundación) que en este caso de ambivalencias, es fundamental para poder comparar”, para finalmente resumir: “ Boca depende de Júpiter, veremos si le alcanza “.

Respecto a los minutos exactos en donde pueden ocurrir situaciones de peligro en Palmeiras – Boca, Sirius destacó: “Los minutos de mayor probabilidad astrológica de goles o jugadas claves: 21:37, 21:41, 22:11, 22:24, 22.34, 22:54, 23:09, 23:15. En caso de extenderse: 23:32, 23:37“.

El XI de Boca para enfrentar a Palmeiras

Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Equi Fernández, Valentín Barco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

¿Dónde ver la revancha entre Boca y Palmeiras?

Al igual que el encuentro del pasado jueves disputado en La Bombonera, el partido de vuelta a desarrollarse en el Allianz Parque de Sao Paulo será transmitido por Telefé.