La pregunta que Herrón no quiso responder tras el triunfo de Boca: se levantó y se fue

Con goles de Miguel Merentiel y Nicolás Figal, Boca venció por 2 a 1 en condición de visitante a Godoy Cruz, que empató transitoriamente por Hernán López Muñoz, y de esta manera sigue con vida pensando en la clasificación a la Copa Libertadores 2024 a través de la tabla anual.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador interino del Xeneize, Mariano Herrón, atendió en conferencia de prensa a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió al rendimiento de sus dirigidos y también habló sobre su futuro, debido a que este fue su último encuentro al mando del primer equipo.

En la última pregunta, Herrón fue consultado sobre su trabajo en 2024, y si pensaba en la posibilidad de ser ratificado para seguir con el primer equipo, y antes de que el periodista termine la pregunta, el DT de Boca respondió “Buenas noches, nos vemos”, para luego levantarse e irse de la conferencia.

Por otro lado, también dio su análisis sobre su segundo interinato en el Xeneize, en el que dirigió 4 partidos, de los que 3 fueron por Copa de la Liga y el otro por la semifinal de la Copa Argentina: “Estoy contento con la mano que vinimos a dar y creo que el balance es bastante bueno, si bien fallamos en el partido que apostamos a llegar a una nueva final. Después en el torneo sacamos 7 puntos de 9 posibles y creo que es bastante bueno”, tiró.

El análisis del partido

“Creo que tuvimos pasajes buenos durante los 90 minutos, otros no tanto. Hicimos lo que teníamos que hacer que era ganar, y ahora tenemos que esperar a los resultados de mañana”, comenzó. Y agregó: “Obviamente que sabíamos que acá se hacen muy fuertes, que el equipo lo venía haciendo muy bien y creo que hoy Godoy Cruz jugó bien. Creo que fuimos justos ganadores, tuvimos buenos pasajes y nos vamos contentos de una cancha muy difícil”.

Además, se refirió a las salidas por abajo de su equipo, que no fueron muy precisas, y una de ellas terminó en el gol de Godoy Cruz: “Son decisiones que los jugadores van tomando en cada momento, si veían que se podía hacer de esa manera. A veces sale bien, otras veces no tanto. La cancha no estaba buena para esas situaciones, pero tampoco tuvimos demasiados problemas”, explicó.

Riquelme habló sobre el próximo técnico de Boca

“Nosotros el domingo vamos a ganar y el día lunes anunciaremos el técnico”, confesó Riquelme en diálogo con la prensa en la previa del encuentro contra Godoy Cruz. Además, agregó: “Cuando hice una nota anterior a las elecciones de 2019, me hicieron la misma pregunta y yo qué contesté: que al otro día diría el técnico, y fue Miguel Russo”.