El Xeneize se impuso de forma agónica en Avellaneda y uno de los pilares de dicho resultado fue el propio arquero colombiano.

Este domingo, en el marco de la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Independiente y Boca Juniors midieron fuerzas en Avellaneda. Y, tal como se imaginaba en la previa, terminó teniendo lugar un duelo realmente parejo y equilibrado.

Sin embargo, cuando se moría la historia con un rotundo empate 0-0 en el marcador, el Xeneize, que viene dulce y peleando también en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina, encontró un triunfo muy festejado por la mínima diferencia.

Es que Facundo Herrera apareció para capitalizar un tiro de esquina desde la izquierda, metiendo la cabeza y venciendo la resistencia del arquero Santiago Mele, decretando así el 1-0 definitivo. Eso sí: sobre el cierre, Independiente tuvo varias para empatar.

Pero resulta que Álvaro Montero, arquero colombiano de los comandados tácticamente por Rodolfo Arruabarrena, se transformó en figura para mantener su valla invicta. Así fue como recibió un contundente reconocimiento por parte de Leandro Paredes, capitán de Boca.

Agónica atajada de Montero

¡¡PUEDE VALER EL TÍTULO EN LA TABLA ANUAL!! ¡¡AGÓNICA ATAJADA DE MONTERO, PARA NEGARLE A MORALES EL 1-1 DE INDEPENDIENTE ANTE BOCA!!



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Luego de consumada la victoria visitante, el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 se deshizo en elogios hacia el portero: “¿El abrazo a Montero? Nos salvó otra vez. Los buenos arqueros están para los momentos clave y hoy lo volvió a demostrar”, señaló.

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